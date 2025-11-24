A Savigliano il concerto pianistico "...due Soli e un Universo"

Un appuntamento musicale di prestigio è in programma domenica 30 novembre alle ore 10.50 presso gli eleganti spazi storici di Palazzo Taffini a Savigliano (Cn): il concerto pianistico “… due Soli e un Universo” con Pierluigi Camicia, uno dei più autorevoli interpreti italiani del repertorio pianistico internazionale.

L’evento si inserisce nel calendario delle iniziative culturali autunnali, confermando la volontà della città di valorizzare la musica dal vivo e di offrire al pubblico occasioni di ascolto di alta qualità.

Il maestro Camicia, noto per la sua sensibilità interpretativa e per una lunga carriera che lo ha visto protagonista in teatri e sale da concerto di tutto il mondo, proporrà un programma che si preannuncia ricco di suggestione, capace di coniugare virtuosismo, poesia e profondità emotiva. Il titolo del concerto, “… due Soli e un Universo”, richiama un percorso sonoro che esplora la duplicità, il dialogo e l’armonia fra dimensioni musicali diverse, guidando gli spettatori in un viaggio immaginifico attraverso atmosfere luminose e mondi interiori.

L’esecuzione dal vivo, arricchita dall’acustica unica delle sale affrescate di Palazzo Taffini, permetterà di vivere un’esperienza originale.

Con questo concerto, la città di Savigliano rinnova il proprio impegno a sostenere la cultura come strumento di crescita, condivisione e bellezza, offrendo ai cittadini e ai visitatori un’occasione privilegiata per avvicinarsi alla musica di qualità.

È possibile acquistare i biglietti online sul sito ufficiale dell’Associazione Amici della Musica di Savigliano o contattare il numero 3936899470, il costo è di 10 euro, comprensivo di un aperitivo post concerto