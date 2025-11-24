Borgo San Dalmazzo, doppia replica per lo spettacolo di Teatro al Femminile "Seniloquio"

Dopo il successo de I dialoghi della Vagina, venerdì 5 dicembre Teatro al Femminile tornerà all’Auditorium Bertello di Borgo San Dalmazzo, questa volta con SENILOQUIO, scritto e diretto da Virginia Risso. Lo spettacolo sarà proposto in doppia replica, alle ore 18:00 e a seguire alle ore 21:00

SENILOQUIO è un testo dissacrante e farsesco, che gioca sulla comicità dell’assurdo pur basandosi su fatti reali.

Nel 2011, un team di ricercatori della Victoria University di Wellington, Nuova Zelanda, ha iniziato a condurre uno studio sul seno. Dopo anni di indagini ed esperimenti, gli scienziati hanno riassunto la loro ricerca in otto conclusioni, dalle quali prende vita lo spettacolo.

Un excursus “socio-scientifico” per portare al giusto e reale valore una delle parti del corpo femminile più idealizzata.

In scena, insieme all’autrice, Matteo Bianco, anche lui piemontese e collaboratore storico di Teatro al Femminile.

L’irresistibile capacità degli attori di raccontare e coinvolgere, regala allo spettatore una performance esilarante e molti spunti di riflessione.