Boves, tutto pronto per la mostra dei presepi: al 'Borrelli' i weekend sino al 6 gennaio

Dal 7 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 torna a Boves l’esposizione dei presepi a cura dell’associazione 'Il Bucaneve'.

La mostra, che fa parte del percorso Presepi in Granda, si terrà all’auditorium 'Borelli' tutti i sabati e le domeniche, l’8 e il 26 dicembre e il 1° e il 6 gennaio, dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Per info rivolgersi alla biblioteca di Boves allo 0171391834 biblioteca@comune.boves.cn.it.

Novità dell’anno, a cura de 'Il Bucaneve', è il concorso fotografico “Il mio Natale è…”. Chiunque voglia partecipare può portare la propria foto in biblioteca entro il 5 dicembre. In palio tanti premi.

Per chi volesse partecipare realizzando un presepe da esporre potrà consegnarlo nei giorni 3-4-5 dicembre dalle ore 15 alle 18 direttamente all’auditorium 'Borelli'.

Il ritiro del proprio presepe a fine mostra sarà l’8 e il 9 gennaio, sempre dalle 15 alle 18.

Dopo queste date ci si può rivolgere alla biblioteca del Ricetto di Boves.