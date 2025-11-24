Galleria di Cuneo chiusa da Confreria verso Boves per 10 giorni

Anas ha programmato la sostituzione di un giunto di dilatazione in prossimità dell’imbocco lato Confreria della galleria ‘Cittadina’ a Cuneo, lungo la statale 705.

Per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza, a partire da domani, martedì 25 novembre, e fino a venerdì 5 dicembre la galleria sarà chiusa al traffico per chi procede da Confreria in direzione Boves. Durante la chiusura la circolazione sarà indirizzata sulla rete stradale locale tramite segnaletica di indicazione.

Nessuna modifica della viabilità per chi attraversa la galleria ‘Cittadina’ da Boves in direzione Confreria.