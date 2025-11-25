"Sono stato in cura alla Fisioterapia di Dogliani, un’eccellenza a servizio del territorio"

Riceviamo e pubblichiamo.

***

Gentile direttrice,

si dice che la cosa più importante nella vita sia la salute. Ed è vero.

Io sono stato privato di questa fortuna la prima volta per un tendine rotto al braccio destro e non più operabile e la seconda volta per un meningioma nella testa operato a Cuneo.

Nel primo caso non riuscivo più ad alzare il braccio e nel secondo caso erano compromessi la gamba e il braccio destro.

Sono entrato per gli entrambi i casi e in periodi diversi, nella struttura del Servizio di fisioterapia di Dogliani per riacquistare le funzionalità e lì ho conosciuto una realtà di attenzione e di efficienza encomiabile da parte del personale.

In quella stanza, con due letti separati da una tenda, ho visto e ascoltato il dolore e visto negli occhi di altre persone la speranza di una guarigione anche solo parziale.

Ci si incontrava di sfuggita prima di entrare e c’era il pudore di esprimere il proprio disagio nell’entrare in quella stanza condivisa.

Attualmente la struttura dispone di questo locale, ma visto il prossimo trasferimento di tutti i servizi Asl nella Casa della Comunità di Dogliani, è auspicabile e necessario che l’ambulatorio di fisioterapia abbia uno spazio adeguato e accogliente.

E' un servizio che viene dato alla popolazione doglianese e ai comuni limitrofi. E' gestito in modo efficace ed efficiente, non solo professionalmente, ma in termini di umanità.

Questa realtà riabilitativa è un’eccellenza per il territorio, è importante che rimanga tale affinché tutte le persone sempre più numerose, con difficoltà di movimento e di trasporto, abbiano la possibilità di usufruirne potrebbe migliorare con spazi più adeguati e accoglienti. Perché come si dice… nella vita la cosa più importante è la salute.

Egidio Giubergia