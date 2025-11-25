Roccavione inaugura una panchina rossa in piazza Don Chesta

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, oggi alle ore 15.00 il Sindaco di Roccavione Paolo Giraudo inaugurerà una panchina rossa in piazza Don Chesta, nuovo simbolo cittadino di memoria e impegno contro ogni forma di violenza di genere.



La panchina è stata realizzata grazie al contributo della ditta Preve, che ha collaborato con l’Amministrazione comunale per rendere possibile l’intervento. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare al breve momento inaugurale e di riflessione.



«Una panchina rossa è, certo, “solo” un simbolo – dichiara Paolo Giraudo – ma i simboli sono fondamentali perché ci ricordano, ogni giorno, ciò che non possiamo permetterci di dimenticare. Sedersi accanto a questa panchina vorrà dire avere sempre ben presente quanto la violenza sulle donne sia un tema di enorme peso, che ci riguarda come comunità, come famiglie, come istituzioni».



«Un gesto come questo – prosegue il Sindaco – non risolve il problema, ma contribuisce a tenerlo al centro dell’attenzione e a creare una cultura del rispetto. La panchina rossa in piazza Don Chesta sarà un invito permanente a fermarsi, riflettere e schierarsi contro ogni forma di violenza».