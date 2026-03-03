Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, la Provincia cerca un rappresentante per il Comitato di Indirizzo

La Provincia di Cuneo ha pubblicato l’avviso per la designazione di un proprio rappresentante nel Comitato di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano per il mandato 2026-2031, ai sensi dell’articolo 13 dello Statuto vigente.

Il candidato dovrà risiedere da almeno tre anni in uno dei Comuni cui spetta il diritto di designazione – Fossano, Cervere, Centallo, Trinità, Salmour e Sant’Albano Stura – e possedere i requisiti di onorabilità e competenza previsti dallo Statuto della Fondazione. È richiesta un’adeguata conoscenza delle materie inerenti ai settori di intervento della Fondazione o esperienza professionale qualificata in ambito imprenditoriale, accademico o amministrativo.

La designazione dovrà inoltre garantire un’adeguata presenza di entrambi i generi. Non possono essere nominati soggetti che si trovino in condizioni di incompatibilità o inconferibilità previste dalla normativa vigente, né coloro che abbiano riportato condanne che comportino la perdita o sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

La scelta avverrà sulla base dei curricula presentati, nel rispetto dei criteri stabiliti dallo Statuto della Fondazione e degli indirizzi approvati dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 64/2018.

L’incarico avrà durata fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2031, con possibilità di conferma per un mandato consecutivo. Ai componenti del Comitato di Indirizzo spetta una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni, oltre al rimborso delle spese sostenute.

Le candidature, corredate dalla documentazione richiesta (istanza, curriculum vitae dettagliato, dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità, documento di identità, consenso al trattamento dei dati personali e certificato di residenza relativo agli ultimi tre anni), dovranno pervenire entro le ore 12 del 27 marzo, con oggetto “CANDIDATURA COMITATO DI INDIRIZZO FONDAZIONE CRF”, mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo della Provincia (Corso Nizza 21, Cuneo) oppure tramite PEC all’indirizzo protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it .