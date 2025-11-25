 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 25 novembre 2025, 14:30

Agli Open Day di Cnos Fap è possibile iscriversi ad uno dei 3 corsi triennali gratuiti per giovani in uscita dalle medie

Per effettuare la pre-iscrizione e per visionare i laboratori sono state istituite alcune giornate di Open Day

Il CnosFap, Formazione professionale Salesiana della sede di Saluzzo, per l’anno formativo 2026/27 presenta tre percorsi triennali (gratuiti) per giovani 14/24 anni, in uscita dalla terza media (corsi in attesa di approvazione e finanziamento):

  • Operatore del benessere – erogazione di trattamenti d’acconciatura
  • Operatore ai servizi di promozione ed accoglienza
  • Operatore delle produzioni alimentari - lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e prodotti da forno

Per coloro che hanno già una qualifica coerente si presenta il corso gratuito (in attesa di approvazione e finanziamento):

Tecnico dei servizi di promozione e accoglienza – Ricettività turistica 

Per effettuare la pre-iscrizione e per visionare i laboratori abbiamo istituito alcune giornate di Open Day, nelle date:

  • Sabato 29 Novembre dalle 8 alle 13
  • Mercoledì 10 Dicembre dalle 14 alle 17
  • Sabato 13 dicembre dalle 8 alle 13

Per la visita dei laboratori e delle aule nelle giornate di Open Day è necessario prendere appuntamento al 0175/248285.

Sono aperte anche le iscrizioni ai percorsi di qualifica per giovani e adulti con più di 18 anni.

Tutta l’offerta formativa è finanziata interamente da: Regione Piemonte ed Unione Europea per il tramite dei fondi strutturali.

Per informazioni:

CnosFap, via Griselda, 8 - 0175248285 - info.saluzzo@cnosfap.net

Pagina FB

CnosFap Salesiani Saluzzo

Sito Corsi


 

C.S.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium