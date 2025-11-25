Agli Open Day di Cnos Fap è possibile iscriversi ad uno dei 3 corsi triennali gratuiti per giovani in uscita dalle medie

Il CnosFap, Formazione professionale Salesiana della sede di Saluzzo, per l’anno formativo 2026/27 presenta tre percorsi triennali (gratuiti) per giovani 14/24 anni, in uscita dalla terza media (corsi in attesa di approvazione e finanziamento):
- Operatore del benessere – erogazione di trattamenti d’acconciatura
- Operatore ai servizi di promozione ed accoglienza
- Operatore delle produzioni alimentari - lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e prodotti da forno
Per coloro che hanno già una qualifica coerente si presenta il corso gratuito (in attesa di approvazione e finanziamento):
Tecnico dei servizi di promozione e accoglienza – Ricettività turistica
Per effettuare la pre-iscrizione e per visionare i laboratori abbiamo istituito alcune giornate di Open Day, nelle date:
- Sabato 29 Novembre dalle 8 alle 13
- Mercoledì 10 Dicembre dalle 14 alle 17
- Sabato 13 dicembre dalle 8 alle 13
Per la visita dei laboratori e delle aule nelle giornate di Open Day è necessario prendere appuntamento al 0175/248285.
Sono aperte anche le iscrizioni ai percorsi di qualifica per giovani e adulti con più di 18 anni.
Tutta l’offerta formativa è finanziata interamente da: Regione Piemonte ed Unione Europea per il tramite dei fondi strutturali.
Per informazioni:
CnosFap, via Griselda, 8 - 0175248285 - info.saluzzo@cnosfap.net