Dicembre alla biblioteca di Bra: tanti eventi dedicati ai piccoli amanti della lettura

Anche con l’avvicinarsi delle festività natalizie prosegue l’impegno della Biblioteca civica “Giovanni Arpino” di Bra nell’organizzare eventi dedicati ai piccoli amanti della lettura.

Così, nel mese di dicembre si conferma il consueto appuntamento con letture animate del lunedì pomeriggio dedicate ai bambini dai 3 ai 6 anni. Si comincia il 1° dicembre con la “Storie sotto l’albero” a cura dell’associazione Radici, semi, parole intitolate; il 15 dicembre sarà la volta di “Sogna in grande, sogna sempre” ad opera degli operatori dell’associazione Teatrulla; il 22 dicembre si chiude con con un pomeriggio di giochi da tavolo a cura dei bibliotecari e per i bambini più piccoli (3/6 anni) e la scoperta di scacchi (ad opera de “Il posto degli scacchi asd”) e dama (con il “Circolo damistico braidese F. Bartoloni”) per i più grandicelli (7/11 anni). Gli incontri iniziano alle 17 e sono ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma www.eventbrite.it .

L’appuntamento per i più piccoli di Bibliobebè è invece in programma per sabato 20 dicembre, quando dalle 10 alle 11 si terranno delle letture dedicate ai bimbi tra i 9 e i 18 mesi e a seguire (ore 11/12) quelle per i bambini Tra i 19 e i 35 mesi. Ingresso gratuito ma prenotazione obbligatoria sulla piattaforma www.eventbrite.it .

Infine le letture in lingua inglese di Magic english a cura di Elena: Words and Rhymes. In questo caso l’appuntamento è per sabato 13 dicembre con due laboratori in programma rispettivamente alle 10 per i bimbi 3-6 anni e alle 11 per la fascia 7-11 anni. Anche gli appuntamenti in lingua sono ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma www.eventbrite.it .

Peraltro, in occasione delle festività la biblioteca civica organizza anche una speciale “Tombola di Natale” dedicata ai bambini dai 3 agli 8 anni. Si tratta dell’occasione per festeggiare il Natale tutti insieme. L’appuntamento è per venerdì 19 dicembre alle 16,30. Ingresso gratuito ma prenotazione obbligatoria sulla piattaforma www.eventbrite.it .

Come sempre, l’accesso diretto agli appuntamenti braidesi caricati sulla piattaforma Eventbrite si potrà avere inquadrano con lo smartphone il QR code stampato sulle locandine che li promuovono. Peraltro, su Eventbrite gli appuntamenti in programma presso la biblioteca possono essere prenotati solo a partire da una settimana dalla data fissata. Nel caso in cui gli utenti siano impossibilitati a partecipare ad un evento prenotato, sono pregati di dare disdetta su Eventbrite.