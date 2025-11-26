CALCIO SERIE C / Infortunio al vicecapitano del Bra Matteo Pautassi: dovrà essere operato

Nella giornata di lunedì 24 novembre, il vicecapitano del Bra Matteo Pautassi (laterale sinistro 1995) è stato sottoposto agli esami strumentali in seguito all’infortunio riportato durante la partita Bra-Pontedera.

Sul 2-0 per i braidesi, venerdì scorso a Sestri Levante Matteo aveva dovuto forzatamente lasciare il terreno di gioco al 10′ del secondo tempo in barella.

Gli esami hanno evidenziato una la lesione del crociato anteriore del ginocchio sinistro, a cui si aggiungono quella del menisco laterale e una lesione di basso grado del collaterale esterno. Nei prossimi giorni, sarà sottoposto ad operazione chirurgica.

Tutto il Bra è vicino a Matteo, augurandogli una buona e pronta guarigione.