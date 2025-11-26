Liquido refrigerante nell’abitacolo del pullman che porta gli studenti a casa da scuola [VIDEO]

Era refrigerante del riscaldamento interno del veicolo – e non gasolio – il liquido che ha invaso il corridoio di un pullman di linea impegnato oggi tra Cuneo e Pradleves.

A precisarlo l’ufficio movimento della Benese, vettore che gestisce quella tratta del trasporto pubblico locale, che corregge i termini di quanto riferito dai numerosi studenti che viaggiavano a bordo del mezzo e che hanno assistito all’anomala fuoriuscita della sostanza nell’abitacolo.

A segnalare il fatto al nostro giornale era stata la madre di una giovane passeggera, preoccupata per la sicurezza della figlia e degli altri studenti che quotidianamente prendono il pullman per fare rientro a casa dopo la mattinata in classe..

Il pantalone della ragazza, impregnato del liquido.