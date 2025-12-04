Intossicazione da monossido a Paesana, soccorsi al lavoro

AGGIORNAMENTO DA PAESANA: fortunatamente nessuna conseguenza grave per la fuga di monossido, pare da una stufa a legna. In via precauzionale, con un codice verde, un uomo di 92 anni è stato portato per controlli all'ospedale di Saluzzo.
***
A Paesana, in località Colletta, è in corso un intervento che vede sul posto sanitari e vigili del fuoco di Saluzzo per un intervento di soccorso persone per sospetta intossicazione da monossido.
Al momento non si conoscono altri dettagli. Se necessario, seguiranno aggiornamenti.