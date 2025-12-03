Vedova di Bartolomeo Mosso, dopo aver lavorato come sarta, lo aveva coadiuvato come sacrestana nella parrocchia di San Pietro

Margherita aveva festeggiato nella residenza per anziani saviglianese con i parenti, gli amici, gli ospiti e il personale della casa di riposo, assieme al sindaco Antonello Portera e al presidente del Consiglio comunale Piergiorgio Rubiolo che le avevano consegnato una pergamena e un omaggio floreale per aver raggiunto il secolo di vita.

In città era conosciuta per la sua attività di sarta e per aver coadiuvato il marito, Bartolomeo Mosso, come sacrestana della parrocchia di San Pietro.

Aveva iniziato a prestare servizio nella parrocchia nel 1964 portandolo avanti per 40 anni con i Priori che si sono succeduti, don Matteo Francone prima e don Cesare Giraudo dopo.

Lascia i figli Caterina con Franco Perona, padre Beppe, Luciana e Conci, le nipoti Federica e Marta con Massimo, le cognate, i cugini, i nipoti e i parenti tutti.

Il rosario sarà recitato questa sera, mercoledì 3 dicembre alle 19 nella parrocchia di San Pietro.

Il funerale sarà celebrato domani, giovedì 4 dicembre, alle 9,30 nella stessa chiesa con partenza in auto alle 9,20 dalla residenza Chianoc di Savigliano.