Cronaca | 03 dicembre 2025, 16:36

Vedova di Bartolomeo Mosso, dopo aver lavorato come sarta, lo aveva coadiuvato come sacrestana nella parrocchia di San Pietro

Aveva compiuto 100 anni lo scorso 13 settembre, Margherita Asinari, vedova Mosso, è deceduta ieri, martedì 2 dicembre, nella casa di riposo Chianoc di Savigliano, sua città di residenza

Margherita Asinari, aveva 100 anni

Margherita aveva festeggiato nella residenza per anziani saviglianese con i parenti, gli amici, gli ospiti e il personale della casa di riposo, assieme al sindaco Antonello Portera e al presidente del Consiglio comunale Piergiorgio Rubiolo che le avevano consegnato una pergamena e un omaggio floreale per aver raggiunto il secolo di vita.

In città era conosciuta per la sua attività di sarta e per aver coadiuvato il marito, Bartolomeo Mosso, come sacrestana della parrocchia di San Pietro.

Aveva iniziato a prestare servizio nella parrocchia nel 1964 portandolo avanti per 40 anni con i Priori che si sono succeduti, don Matteo Francone prima e don Cesare Giraudo dopo.

Lascia i figli Caterina con Franco Perona, padre Beppe, Luciana e Conci, le nipoti Federica e Marta con Massimo, le cognate, i cugini, i nipoti e i parenti tutti.

Il rosario sarà recitato questa sera, mercoledì 3 dicembre alle 19 nella parrocchia di San Pietro.

Il funerale sarà celebrato domani, giovedì 4 dicembre, alle 9,30 nella stessa chiesa con partenza in auto alle 9,20 dalla residenza Chianoc di Savigliano.

Anna Maria Parola

