Alba: il sindaco ha fatto visita a Luigi Carosso per festeggiare i suoi 102 anni

Il sindaco Alberto Gatto ha voluto rendere omaggio a Luigi Carosso, che il 22 novembre ha raggiunto l’importante traguardo dei 102 anni.

Storico commerciante albese, Carosso iniziò giovanissimo a lavorare in un negozio di piazza Risorgimento, per poi avviare nel 1972 una propria attività: l’Enoteca Drogheria Carosso, oggi in via Maestra e tuttora gestita dalla famiglia.

Il sindaco Alberto Gatto: “È un grande piacere vedere il signor Carosso in salute e ascoltarlo mentre racconta l’Alba di un tempo, con le tante botteghe che animavano il centro storico. Ha conosciuto tutti i sindaci dal dopoguerra e persino gli ultimi podestà. È un testimone prezioso di un capitolo fondamentale della nostra storia, di una città che in questi decenni si è evoluta e trasformata. Ringrazio il signor Carosso per aver condiviso i suoi ricordi con noi e per essere un esempio prezioso per tutta la comunità”.