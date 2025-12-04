Sul set del film di Eva Henger a Mondovì arriva l'attore statunitense Eric Roberts

Da alcune settimane la Città di Mondovì si è trasformata nel set del film "Quella brava ragazza" che vede il debutto alla regia per Eva Henger.

Mentre Palazzo Fauzone è il quartier generale della troupe, non sono passati inosservati i "ciak" in giro per i vari rioni e proprio nelle scorse ore, sui social del produttore, Massimiliano Caroletti, è stata pubblicata una foto che annuncia l'arrivo di una presenza di assoluto rilievo: l'attore Eric Roberts, che nella sua filmografia vanta ruoli ne "Il cavalieri oscuro" di Nolan, ma anche in serie tv come "CSI - scena del crimine" e in "Doctor Who"; l'attore statunitense, tra l'altro, è il fratello dell'attrice Julia Roberts, che ha incantato il pubblico da "Pretty Woman" a "Notting Hill".

"Quella brava ragazza" è un thriller-drama, prodotto dalla 'Anteprima' di Caroletti (marito della Henger, ndr) e vede fra gli attori Sergio Muniz, Nadia Rinaldi, Felicia Faller, Jennifer Caroletti, il giovanissimo Angelo Salzillo al debutto, Riccardo Mandolini, Maurizio Mattioli, Cristina Moglia e Flavio Grasso. Nel cast c’è anche Mariana Falace (la musa di Gabriele Muccino).

''Nel film - ha spiegato Henger, come riporta AdnKronos - c'è un omicidio, ci sono tradimenti e intrighi'', ma il lungometraggio, racconta la regista, pone un focus anche sul rapporto genitori-figli, mostrando come spesso i primi non sappiano come comportarsi quando ci sono litigi e tradimenti in famiglia: ''Quelle brave ragazze' si concentra anche sulla gioventù di oggi, una gioventù egoista - afferma Henger - e su come le ragazze siano spesso disposte a tutto, anche a scendere a qualsiasi tipo di compromesso, pur di lavorare e questo - sostiene - avviene anche per colpa dei social media''.