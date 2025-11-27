Attilio Bravi, il ricordo nel dodicesimo anniversario della scomparsa

Dodici anni sono volati via in fretta, ma il ricordo di Attilio Bravi rimane più vivo che mai. Nell’anniversario della scomparsa dell’atleta azzurro, che ha portato in alto il nome di Bra in Italia (e non solo), la città e il mondo dello sport lo hanno ricordato con grande affetto.

Tra i tanti pensieri giunti nella giornata del 27 novembre c’è quello del Caffè letterario di Albedo e dell’A.C. Bra, che sogna di poter giocare a calcio proprio nello stadio che l’amministrazione comunale gli ha dedicato.

Chi era Attilio Bravi

Ci ricordiamo tutti questo nome? Ok, qualche curiosità sbirciata da Wikipedia. Attilio Bravi (Bra, 9 settembre 1936 - Bra, 27 novembre 2013) è stato un atleta azzurro, specialista nel salto in lungo (vantava un primato personale di 7,66 metri).

Attività professionale

Docente di Educazione fisica e sportiva; titolare cattedra presso ISEF Torino; coordinatore di educazione fisica sportiva presso il Provveditorato agli Studi di Cuneo; commissario tecnico dell’International Schoolsport Federation; presidente Comitato provinciale CONI di Cuneo e Stella d’Oro del CONI per il suo straordinario contributo a favore dello sport.

Attività nel Panathlon

Presidente del Panathlon Club Cuneo (1992/1995); consigliere centrale del Panathlon International (1998 e 1999); governatore del 3° Distretto Piemonte e Valle d’Aosta (ora Area 3 del Distretto Italia) dal 2000 al 2008; Premio Domenico Chiesa Award 2009 del Panathlon International.

Carriera sportiva

È stato 8 volte campione italiano assoluto nel salto in lungo (nel 1952 e, ininterrottamente, dal 1954 al 1960). Vincitore di 4 titoli ai Mondiali Militari, di cui uno nella staffetta 4x100; vincitore di 4 titoli Universitari; partecipazione ai Campionati Europei di Berna 1954 e Stoccolma 1958. Prese parte alla prima edizione delle Universiadi a Torino nel 1959 conquistando la medaglia d’oro nel salto in lungo (7,46 metri). L’anno successivo partecipò ai Giochi olimpici di Roma 1960, piazzandosi al decimo posto con la misura di 7,47. Servono altri numeri?