Entra nel vivo la seconda fase della Carta Europea per il Turismo Sostenibile con 13 candidate

Le Aree Protette Alpi Marittime e 13 imprese verso la certificazione della Fase II della Carta Europea per il Turismo Sostenibile (CETS).

Il percorso è stato avviato a giugno scorso con l'invito a partecipare alle imprese locali per rafforzare la collaborazione con l'Ente, rendere più forti le politiche di sostenibilità e avere migliori strumenti di marketing territoriale.

Le realtà coinvolte sono: Rifugio Pagarì, Balma Meris, Patatouc Country House, Baita Monte Gelas, Foresteria dell'Oasi, Antiche Macine, Baite Baudinet, Rifugio Pian delle Gorre, Rifugio Don Barbera, Cooperativa Montagne del Mare, Bottega del Nazionale, la Casaalpina e Hotel Nazionale.

Da domenica 30 novembre, un'incaricata di Federparchi - associazione promotrice della CETS in Italia - sarà ospite dell'Ente di gestione delle Aree Protette Alpi Marittime; il suo compito sarà quello di svolgere sopralluoghi nelle strutture per verificare che soddisfino i requisiti necessari per aderire a questa fase.

La Fase II della CETS prevede infatti, dopo l'invio della propria candidatura all'Ente competente sul territorio, la valutazione operata da un verificatore formato e selezionato tra i referenti CETS (dipendente di un altro Parco che ha già ottenuto la certificazione).

L'approccio metodologico di verifica adottato è quello della Valutazione fra Pari (Peer Review). I verificatori non forniscono "solamente" una valutazione di conformità ai requisiti della CETS ma, grazie alla formazione ricevuta, possono dare suggerimenti e consigli all'area protetta che li ospita e agli operatori economici turistici locali candidati. Inoltre, possono segnalare attività di relazione e di rete praticabili al fine di migliorare il funzionamento e gli scambi all'interno del network delle Aree CETS italiane.

Nelle Aree Protette Alpi Marittime le verifiche saranno condotte da Chiara Viappiani dell'Ufficio di Promozione del Parco Nazionale e Riserva di Biosfera Appenninico Tosco Emiliano; incontrerà singolarmente tutti gli operatori coinvolti per analizzarne i requisiti e gli impegni di sostenibilità.

Accompagnata dal Responsabile CETS APAM, effettuerà i sopralluoghi presso gli operatori che hanno manifestato l'interesse ad aderire alla Fase II per comprendere se il disciplinare è applicato in maniera completa e se è possibile migliorare il rapporto di collaborazione tra Operatori Economici Turistici e Area Protetta.

Al termine della visita, la verificatrice compilerà - per ogni operatore economico candidato - il Dossier di Valutazione con le evidenze dell'esame, le eventuali prescrizioni o suggerimenti e il proprio parere conclusivo riguardo i contenuti del Programma di Azione CETS - Fase II.

Nelle settimane successive, l'Ente Parco riceverà l'esito delle verifiche, un passaggio essenziale per l'ingresso delle strutture candidate nella rete CETS Fase II. Inoltre, l'eventuale attribuzione della CETS prevede, per le Aree Protette Alpi Marittime, la contemporanea attribuzione del marchio Qualità Parco APAM per i servizi offerti sul territorio.

Questo percorso mira a creare un sistema coordinato di operatori turistici impegnati nella tutela dell'ambiente, nella valorizzazione del patrimonio locale e nella promozione di un turismo sostenibile e responsabile.