Gestione ciclo idrico: anche da Mondo Acqua via libera alla liquidazione di Egea

Si è appena chiusa l'assemblea dei soci di Mondo Acqua con la quale anche la società monregalese ha dato il via libera definitivo all'approvazione delle garanzie utili al versamento del valore residuo di Egea, l'unica società privata ancora presente nel Sistema Idrico Integrato provinciale.

«Un anno e mezzo fa Mondo Acqua era ritenuta un comprimario nel percorso di questa operazione - spiega l'assessore Alberto Rabbia - e rischiava di fare la fine del 'brutto anatroccolo': in questi mesi la società è divenuta interamente pubblica, sta contribuendo alla pubblicizzazione del sistema provinciale, ha chiuso il bilancio 2024 con quasi 650 mila euro di utile, nel 2026 estinguerà il debito nei confronti del Comune di Mondovì e sta lavorando con Calso per dare vita a un unico gestore per il sistema idrico integrato di Langa e Monregalese. Ad elencare così sembra tutto facile ma le difficoltà non mancano e la fatica neppure. Non parliamo, poi, delle cose ancora da fare: continuare con le manutenzioni, ad esempio, come dimostrato ancora dall'evento di ieri. Voglio esprimere gratitudine per il lavoro svolto dal Consiglio d’amministrazione, dal suo presidente e da tutti collaboratori».

Mondovì ha sempre rivendicato la necessità di una migliore rappresentanza in seno al sistema idrico provinciale e oggi si può affermare che il nostro territorio ha carte in regola da giocarsi.

«In molti ricorderanno il periodo delle 'due o tre gambe' cioè di quali territori avessero una sorta di diritto alla maggiore rappresentanza in seno a CoGeSi - conclude Rabbia - mentre col versamento del valore residuo e il consolidamento di CoGeSi stessa potremo dire di avere garantita una rappresentanza egualitaria, al di là delle quote societarie. Non era scontato e dovremo continuare a lavorare per tutelare questo percorso».