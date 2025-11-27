 / Cronaca

Cronaca | 27 novembre 2025, 14:58

Detenuto denuncia di essere stato violentato dal suo compagno di cella al Cerialdo

Ad abusare dell'uomo, un sessantunenne non autosufficiente, sarebbe stato il compagno che avrebbe dovuto aiutarlo

Il carcere di Cuneo

Sarebbe stato violentato nella cella del carcere di Cuneo dove era recluso. 

Il presunto responsabile sarebbe il suo compagno, un uomo di origine africana detenuto per faccende di droga. 

A raccontarlo ai sanitari dell'Ospedale di Cuneo, dove il 20 novembre scorso denunciò i fatti, è stata la presunta vittima: un uomo di 61 anni italiano attualmente ristretto per reati contro il patrimonio. 

Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che il compagno dell'uomo avesse dovuto prendersi cura di lui, in quanto affetto da alcune difficoltà motorie.  

E invece, come scritto dal quotidiano La Repubblica, lui se ne sarebbe approfittato, arrivando a minacciarlo anche con un coltello.

La Procura di Cuneo attualmente sta indagando su quanto accaduto, un singolo episodio, e conferma l'esistenza di una denuncia.

 Attualmente entrambi sono in isolamento. Al momento dei presunti fatti, i due si trovavano nel padiglione Gesso, in una sezione dove è adottata la cosiddetta sorveglianza dinamica. 

CharB.

