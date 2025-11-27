 / Cronaca

Cronaca | 27 novembre 2025, 20:27

Malore fatale in centro a Bagnolo Piemonte: muore uomo di 54 anni

L’episodio si è verificato nei pressi del municipio e del peso pubblico; intervento dei soccorsi e delle autorità

Piazza San Pietro a Bagnolo (foto Erik Lazzari)

Nel pomeriggio di giovedì 27, intorno alle 16,30, un uomo di 54 anni, residente a Envie, è deceduto in pieno centro a Bagnolo Piemonte, nei pressi del peso pubblico tra piazza San Pietro e il municipio. Secondo le testimonianze di chi era presente, l’uomo si è improvvisamente accasciato a terra.

Le prime ricostruzioni indicano che la causa potrebbe essere un malore. Sul posto è stato subito chiamato il 118, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Successivamente sono iniziate le operazioni di polizia giudiziaria, necessarie per il nulla osta al trasferimento della salma. Per circa due ore il corpo è rimasto a terra, in attesa delle formalità legali.

Le circostanze dell’accaduto sono ora al vaglio delle autorità competenti, ma non risultano elementi che facciano sospettare cause diverse dal malore.

redazione

