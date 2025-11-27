Riapertura della Ceva-Ormea, Calderoni (PD): "Servono chiarezza, tempi certi e un impegno concreto da parte della Regione"

La mancanza di informazioni certe sulla riapertura della linea ferroviaria Ceva–Ormea continua a generare forte preoccupazione tra cittadini e amministratori dell’alta Val Tanaro.

Alla luce delle sollecitazioni provenienti dal territorio e della recente richiesta formale dell’Unione montana Alta Val Tanaro di un incontro urgente con Regione Piemonte, Rfi, Amp – Agenzia mobilità piemontese e Longitude Holding, il consigliere regionale del Partito Democratico Mauro Calderoni ha depositato un’interrogazione rivolta all’assessore competente per ottenere chiarezza su cantieri, finanziamenti e cronoprogramma dell’opera. Infatti, nonostante gli annunci e la previsione di riattivazione entro il 2028, a oggi lungo la tratta non risultano avviati i lavori principali, mentre restano in sospeso anche gli aggiornamenti sul progetto finanziato dal Pnrr – Bando Borghi, relativo alla stazione di Ormea.

Nell’interrogazione, Calderoni chiede alla Giunta regionale di confermare la disponibilità dei 32 milioni di euro stimati per gli interventi infrastrutturali, di motivare l’assenza dei cantieri, di rendere noto un cronoprogramma aggiornato e di chiarire lo stato del lotto dedicato alla stazione di Ormea. Chiede, inoltre, quali iniziative la Regione intenda assumere per migliorare il coordinamento tra Rfi, Amp e Longitude Holding e garantire un flusso informativo trasparente verso i Comuni della valle.

«La Val Tanaro attende risposte da troppo tempo – afferma Mauro Calderoni –. La riapertura della Ceva–Ormea non può restare un annuncio sospeso: servono chiarezza, tempi certi e un impegno concreto da parte della Regione. Le comunità di montagna hanno diritto a servizi moderni e a infrastrutture affidabili, non a promesse continuamente rinviate».

Con questo atto, il consigliere regionale PD intende riportare al centro dell’attenzione un’opera strategica per lo sviluppo economico, turistico e per la mobilità quotidiana dell’intero territorio dell’alta Val Tanaro e per l’intera provincia di Cuneo.