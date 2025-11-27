A Cuneo nasce Fisiodom: fisioterapia e riabilitazione a domicilio

A Cuneo, in via Momigliano n°1, è nato Fisiodom, uno studio professionale di fisioterapia e osteopatia, che ha l'obiettivo di promuovere il recupero delle funzioni motorie per pazienti che non possono recarsi in uno studio specializzato, fornendo presso la propria abitazione trattamenti personalizzati e complementari.

I programmi riabilitativi proposti dal Dott. Francesco Maiorano e Dott. Paolo Benozzi, entrambi fisioterapisti e osteopati con esperienza ortopedica, neurologica e assistenziale regolarmente iscritti all'Albo professionale OFI Piemonte, sono basati su evidenze scientifiche, con lo scopo di accelerare i tempi di recupero e massimizzare il risultato finale, sia dopo traumi sia in seguito a patologie croniche o interventi chirurgici.

[Dott. Francesco Maiorano]

Il percorso terapeutico proposto da Fisiodom si avvale anche di terapie antalgiche come TECAR, TENS e magnetoterapia, strumenti efficaci per alleviare il dolore e favorire la guarigione. L'offerta del servizio copre un ampio ventaglio di situazioni cliniche, rispondendo alle esigenze di diverse tipologie di pazienti.

In ambito ortopedico, il servizio si rivolge a chi ha subito interventi chirurgici quali protesi d'anca e ginocchio, fratture di femore, traumi articolari con lesioni legamentose, meniscectomia e fratture di arto superiore. Particolare attenzione viene dedicata anche al trattamento di patologie comuni come mal di schiena, cervicalgia, spalla dolorosa, tendinopatie e distorsioni, condizioni che spesso limitano la qualità di vita quotidiana.

[Dott. Paolo Benozzi]

L'esperienza neurologica dei professionisti permette inoltre di seguire pazienti con esiti di ictus ed emorragie cerebrali, persone che hanno subito interventi alla colonna vertebrale, malati di Parkinson e anziani affetti da patologie geriatriche che necessitano di un supporto riabilitativo costante e personalizzato.

Un'area di intervento particolarmente delicata riguarda la riabilitazione del pavimento pelvico, ambito in cui Fisiodom offre trattamenti specifici per incontinenza urinaria, incontinenza fecale e stipsi, problematiche spesso sottovalutate ma che hanno un impatto significativo sul benessere della persona.

Per prenotare il servizio di fisioterapia domiciliare o conoscere i servizi offerti si possono utilizzare i seguenti contatti: