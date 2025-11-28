Ad Alba una serata per parlare di violenza sulle donne e di disabilità

"Un ponte tra il 25 Novembre e il 3 Dicembre. Giornata internazionale contro la violenza sulle donne e Giornata Internazionale sulla Disabilità".

E’ il titolo dell’incontro in programma questa sera, venerdì 28 novembre, in Sala Riolfo ad Alba, nel cortile della Maddalena (via Vittorio Emanuele II).

La serata punta a proporre utili spunti di riflessione sulle tematiche al centro delle due importanti ricorrenze a partire dai saluti istituzionali di Donatella Croce, assessora delle Politiche Sociali, di Orsola Bonino, garante della disabilità della Città di Alba, e degli interventi degli avvocati Silvia Calzolaro (nella foto sotto) e Marco Calosso, e di Margherita Verney, medico del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Verduno. Modera la giornalista Daniela Scavino.