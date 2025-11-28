 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 28 novembre 2025, 09:45

Cervasca, il nuovo micronido è pronto: “Struttura moderna, tutta finanziata dal PNRR. Ora la gara per la gestione”

Il sindaco Enzo Garnerone annuncia il completamento dei lavori: 20 posti, attrezzature nuove e avvio del servizio previsto entro il mese di marzo

L'esterno del nuovo micronido di Cervasca

L'esterno del nuovo micronido di Cervasca

Aprirà nei primi mesi del 2026 a Cervasca il nuovo micronido comunale finanziato con i fondi del PNRR, un investimento strategico che, come ricorda il sindaco Enzo Garnerone, “doveva necessariamente essere completato entro il 31 dicembre di quest’anno”

L’opera è ormai conclusa: mancano solo le ultime certificazioni e gli adempimenti tecnici necessari al sopralluogo finale. “Siamo alle finiture interne, mentre all’esterno è tutto a posto. Stiamo raccogliendo la documentazione per essere perfettamente in regola”, spiega il primo cittadino.

La struttura offrirà 20 posti ed è stata realizzata con un finanziamento complessivo di 718.283,58 euro, interamente provenienti dal PNRR. A questo si aggiunge il capitolo attrezzature: circa 39 mila euro per attrezzature e dotazioni interne, più 13.608 euro destinati ai giochi, sia per gli spazi interni sia per l’area esterna. “Abbiamo scelto materiali di qualità, pensati per un servizio che deve essere sicuro e funzionale per le famiglie”, sottolinea Garnerone.

Con il cantiere ormai chiuso, la fase decisiva sarà la gara per la gestione, attesa nelle prossime settimane. “La base d’asta è in definizione, la comunicheremo a breve. Avevamo già fatto una manifestazione di interesse a cui hanno partecipato cinque realtà, quattro cooperative e una ditta privata. È stato un segnale importante per capire il reale interesse del territorio”, commenta il sindaco. 

(Il sindaco Enzo Garnerone)

L’obiettivo è chiaro: assegnare il servizio entro gennaio e avviare operativamente il micronido tra gennaio e marzo 2026.

Presenti anche le prime indicazioni sulle rette, articolate in tre fasce: 435 euro per l’uscita alle 12.45-13.00, 495 euro per il tempo pieno fino alle 16.00-16.30, e 550 euro per il tempo prolungato fino alle 17.30. L’ingresso sarà consentito per tutti tra le 7.00 e le 9.00. “Ovviamente – precisa Garnerone – l’importo finale dipenderà anche dall’offerta economica che presenterà la ditta aggiudicataria, che potrà proporre ribassi”.

Il sindaco sottolinea il valore sociale dell’iniziativa per una comunità in cui il tessuto commerciale e produttivo è molto attivo: “Oggi il welfare familiare non è più quello di una volta. Le famiglie hanno bisogno di strutture dove poter lasciare i figli in sicurezza e con orari adeguati alle esigenze di chi lavora. Per noi questo micronido è un servizio essenziale, non un accessorio”.

Con le ultime carte da sistemare e la gara d’appalto in arrivo, Cervasca si prepara dunque ad aprire una struttura che, nelle intenzioni dell’amministrazione, dovrà diventare un punto fermo del sostegno alle giovani famiglie del territorio.


 

Cesare Mandrile

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium