Dehors prorogati al 2027, la Lega plaude: "Ossigeno per le imprese"

“La proroga al 30 giugno 2027 della normativa semplificata sui dehors nei ristoranti, nei bar e negli alberghi è un risultato straordinario che garantisce continuità operativa e respiro alle nostre imprese del commercio e del turismo e vitalità alle nostre comunità, anche quelle piccole. Un segnale tangibile dell’attenzione della Lega e del Governo verso un settore strategico che ha dimostrato grande capacità di resilienza, trasformando una necessità post-pandemica in un elemento di arricchimento per la socialità e il decoro urbano”.

Lo afferma il senatore Giorgio Maria Bergesio (Lega), vicepresidente Commissione Attività produttive di Palazzo Madama, commentando l'approvazione, in sede di Commissione, della delega che estende i termini per le occupazioni di suolo pubblico con finalità di somministrazione.



Il prolungamento di due anni e mezzo delle attuali misure semplificate, che scadevano a fine 2024, fino a metà 2027, rappresenta un passo cruciale per la stabilità economica degli esercenti in tutta Italia, come spiega Bergesio: “Questa estensione è ossigeno puro per migliaia di aziende, perché consente una pianificazione a lungo termine degli investimenti e scongiura il rischio di dover smantellare rapidamente strutture ormai integrate nel tessuto urbano e apprezzate da cittadini e turisti”.



La proroga concede al contempo il tempo necessario al Governo per elaborare una riforma strutturale ed organica sulla materia, che dovrà contemperare le esigenze economiche con la tutela del decoro e dei beni culturali, come previsto dal disegno di legge delega per la riforma del settore.



"La possibilità di mantenere e realizzare dehors semplici, funzionali e gradevoli ha contribuito in questi anni a rivitalizzare piazze e vie, prolungando la 'vita all'aperto' in molte località, grandi e piccole, un elemento fondamentale, specialmente per il settore turistico e per l’economia nazionale. Dobbiamo lavorare affinché la futura normativa renda definitiva e regolamentata questa opportunità, senza creare disparità di trattamento”, conclude il senatore Bergesio, ribadendo “l'impegno della Lega a supporto dei lavoratori e delle imprese italiane”.