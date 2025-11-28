Lutto al Cillario Ferrero di Alba: si è spenta Roberta Imperiale, insegnante di religione di 55 anni

Istituto Piera Cillario Ferrero in lutto per la scomparsa di Roberta Imperiale, insegnante di religione che prestava servizio nelle sedi di Alba e Cortemilia.

La docente si è spenta all'età di 55 anni lasciando un grande vuoto in quanti l'hanno conosciuta nella sua vita professionale e non solo.

"Era amatissima da allievi e colleghi, ha dato tanto alla scuola - dice commossa la dirigente del Cillario Ferrero Paola Boggetto - Era una professoressa estremamente propositiva, attiva, una vera professionista. Solare, resiliente, piena di entusiasmo. Questo era il suo primo anno in cui era di ruolo e ne era felicissima, purtroppo non ha potuto completarlo".

I funerali si svolgeranno domani, sabato 29 novembre, alle 14,30, alla parrocchia San Michele di Cortemilia.

Il ricordo pubblicato sui canali social del Cillario-Ferrero

Con profondo dolore, tutta la nostra comunità scolastica si stringe per la perdita della professoressa Roberta, una luce che ha illuminato ogni luogo con il suo sorriso sincero.

La sua resilienza, la sua passione e la sua autenticità hanno toccato i cuori di tutti noi. La sua presenza solare ha donato amore e gioia a chiunque l'abbia conosciuta, lasciando un segno indelebile nella nostra scuola.

Grazie, cara Roberta, per averci donato la tua intelligenza e la tua bellezza. Il tuo spirito vivrà sempre dentro di noi, ispirando le future generazioni di studenti e colleghi.