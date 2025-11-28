Bra: tutti gli appuntamenti del Natale 2025 e del nuovo anno

È già stato delineato il ricco e articolato programma di appuntamenti in calendario per le feste natalizie braidesi, consultabile anche sul sito www.turismoinbra.it

Fino al prossimo 6 gennaio, è a disposizione di grandi e piccini la pista di pattinaggio “Ice Crystal”, in piazza Giolitti. Sempre fino al 6 gennaio è possibile visitare la mostra “Tutti designers”, a Palazzo Mathis.

Sino a fine gennaio il Museo civico di Storia naturale Craveri ospiterà la mostra fotografica Biodiversità del Piemonte e della Valle d’Aosta.

Dal 1° dicembre al 6 gennaio invece spazio alla mostra dei presepi “Presepiando” ai Giardini del Belvedere.

Lunedì 1 e 15 dicembre le letture animate alla biblioteca civica Arpino.

Sabato 6 e 13 dicembre al teatro Politeama l’associazione culturale Artico Club ospita rispettivamente lo spettacolo “Auroro Borealo e Libri Brutti live” e “Massimo Silverio live”.

Giovedì 11 dicembre al teatro Politeama lo spettacolo “A Mirror” con protagonista Ninni Bruschetta. Venerdì 12 dicembre all’Auditorium Arpino appuntamento con “Musica e Magia”. Sabato 13 e 20 dicembre e domenica 14 e 21 dicembre tutti gli interessati potranno salire a bordo del trenino natalizio di passaggio nel centro storico.

Sabato 13 dicembre al Museo Craveri si terrà inoltre il laboratorio “Creare con la natura”. Sempre il 13 la biblioteca Arpino terrà lo spettacolo per bambini “Magic English” e il “Mercatino del libro usato”.

Domenica 14 dicembre in viale Risorgimento si terrà il Mercatino di Natale. Il 14 e 21 dicembre anche la rassegna del “Ciocconatale”. Giovedì 18 dicembre al teatro Politeama il concerto di Natale organizzato dalla Fondazione Fossano Musica.

Per concludere venerdì 19 dicembre in biblioteca la “Tombolata di Natale”, mentre domenica 20 incontro con il Gruppo di lettura e lunedì 21 appuntamento con i giochi da tavolo. Lunedì 22 e martedì 23 a Palazzo Traversa il laboratorio “Un Natale creativo tra colori e fantasia!”.

Martedì 30 dicembre al Museo Craveri il laboratorio “Tra neve e rami”.