Continuano gli Ospitality Day all'Istituto Alberghiero Donadio di Dronero

Proseguono le attività di orientamento dell’IIS Alberghiero “Donadio” di Dronero, pensate per accogliere studenti e famiglie che desiderano conoscere da vicino la scuola, gli spazi didattici e le molteplici opportunità formative offerte dall’Istituto.

Dopo un biennio ricco di esperienze nei diversi ambiti dell’enogastronomia e dell’accoglienza, dalla classe terza è possibile scegliere il proprio indirizzo di specializzazione: Cucina a 360°, Bar–Pasticceria, Organizzazione di eventi e Hospitality. Si tratta di un percorso formativo completo, con laboratori moderni, discipline specialistiche, stage e attività di PCTO che preparano concretamente all’ingresso nel mondo del lavoro.

Per conoscere da vicino la scuola, l’IIS Alberghiero “Donadio” invita studenti e famiglie ai prossimi Open Day.

Date: Venerdì 12 dicembre, dalle ore 16:00 alle 19:00, Giovedì 12 gennaio, dalle ore 14:00 alle 15:30

Durante le visite sarà possibile accedere ai laboratori, partecipare a workshop pratici, degustazioni e incontrare docenti e studenti attualmente iscritti. Le attività sono organizzate in piccoli gruppi; pertanto è richiesta la prenotazione.

Per iscriversi agli Open Day: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsC8RzUjibw5HUX2DMOQcnpoqOfaHj8pqjJGxPQL_Q9i8BBQ/viewform?pli=1

NOVITÀ ASSOLUTA: HOSPITALITY 4.0 – IL PRIMO PERCORSO 4+2

In un settore turistico in costante evoluzione nasce un nuovo percorso pensato per anticipare il futuro: Hospitality 4.0, il primo itinerario formativo 4+2.

Il programma prevede 4 anni di scuola più 2 anni post-diploma integrati, con l’obiettivo di formare professionisti capaci di affrontare le nuove sfide dell’Ospitalità digitale. Tecnologia, Intelligenza Artificiale, marketing evoluto ed esperienza del viaggiatore diventano strumenti centrali in un laboratorio di innovazione dedicato ai protagonisti del turismo di domani.

Per approfondire il nuovo percorso 4+2, l’Istituto organizza una presentazione ufficiale:

12 dicembre 2025 – ore 18.30 presso IIS Alberghiero “Donadio” di Dronero, Strada Valle Maira 19. La serata offrirà l’opportunità di conoscere nel dettaglio il quadro orario del nuovo indirizzo, incontrare i docenti e comprendere da vicino come si sta evolvendo la formazione nel settore dell’Ospitalità.