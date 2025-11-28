Sciopero dei treni: disagi sulla Cuneo–Ventimiglia, ritardi e cancellazioni segnalati dall’Osservatorio Ferrovia del Tenda

Lo sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenord, Trenitalia Tper e Italo, iniziato alle 21 di giovedì 27 novembre e in corso fino alle 21 di venerdì 28 novembre, sta causando disagi anche sulla rete ferroviaria provinciale.

Nonostante le fasce di garanzia previste (6:00-9:00 e 18:00-21:00), che assicurano una parte dei servizi regionali, la circolazione risulta fortemente anche sulla tratta Cuneo–Ventimiglia.

Come di consueto, il gruppo Osservatorio Ferrovia del Tenda sta monitorando in tempo reale la situazione, segnalando ritardi e cancellazioni che interessano numerosi collegamenti lungo l’asse transfrontaliero. La situazione dei treni segnalata nelle ultime ore:

22952 Ventimiglia 06:18 – Cuneo 09:19 regolare

22955 Cuneo 06:41 – Ventimiglia 09:21 +38 minuti di ritardo

22953 Cuneo 08:41 – Ventimiglia 11:21 regolare

22956 Ventimiglia 10:39 – Cuneo 13:19 atteso regolare

22959 Cuneo 14:41 – Ventimiglia 17:33 possibile cancellazione su tutto il percorso

22958 Ventimiglia 16:20 – Cuneo 19:19 garantito da Limone a Cuneo, rischio cancellazione Ventimiglia–Limone

22957 Cuneo 17:15 – Ventimiglia 20:05 possibile cancellazione totale

22964 Ventimiglia 18:49 – Cuneo 21:21 possibile cancellazione totale

L’Osservatorio invita i pendolari a verificare in tempo reale lo stato dei convogli, poiché la situazione rimane in evoluzione per tutta la durata dello sciopero.