Alba: nuova strada Gamba di Bosco, prosegue l’iter grazie al finanziamento da 2,9 milioni di euro approvato dal Consiglio comunale

In seguito all’approvazione della variante urbanistica che ha permesso al Comune di Alba di essere nelle condizioni di realizzare l’opera, con il finanziamento da 2,9 milioni di euro stanziato in Consiglio comunale, l’iter per la realizzazione della nuova strada Gamba di Bosco fa un ulteriore passo in avanti, un’infrastruttura attesa da molti anni e oggi finalmente messa nelle condizioni di avanzare concretamente.

Per l’Amministrazione Gatto si tratta di un risultato di grande rilievo, ottenuto in appena un anno e mezzo di mandato, a conferma della capacità di imprimere un ritmo nuovo e più efficace all’azione amministrativa.

«Oggi è una giornata che ci riempie di soddisfazione – dichiara il Sindaco Alberto Gatto –. In un anno e mezzo abbiamo ottenuto un grande risultato: abbiamo creato le condizioni di lavorare sul progetto, approvato la variante al Piano Regolatore e oggi finanziato l’opera, aprendo ufficialmente l’iter per la realizzazione. È la dimostrazione che quando c’è una visione chiara e una squadra determinata, Alba può accelerare, crescere, ottenere risultati che sembravano fuori portata. Questo passo si aggiunge idealmente al percorso di Alba Capitale dell’arte contemporanea: è un altro segno concreto di una città che vuole e sa diventare più moderna, più attrattiva e più competitiva».

Il finanziamento approvato consente ora di avviare le fasi tecniche e progettuali necessarie all’apertura del cantiere, intervento destinato a migliorare in modo significativo la viabilità e a decongestionare una delle zone più delicate della città.

«Questo ulteriore passo in avanti – aggiunge il Sindaco – rappresenta una città che decide, che non rinvia, che mette mano a ciò che serve davvero. Questo risultato, raggiunto in tempi così rapidi, è motivo di orgoglio per tutta l’Amministrazione».

L’Amministrazione comunale conferma che il percorso continuerà con la massima trasparenza e con un costante confronto con residenti e stakeholder del territorio.

***

Il consigliere di minoranza Emanuele Bolla ha quindi presentato un'interrogazione urgente a risposta orale per chiedere "se all’interno della proposta di variazione di bilancio per complessivi 2,9 milioni di euro siano ricomprese somme destinate, in tutto o in parte, all’acquisizione di terreni di proprietà EGEA; e, nel caso, a quanto ammontino tali somme. (In allegato il documento dell'interrogazione, che non è stata discussa).

LA REPLICA DI EMANUELE BOLLA DELLA MINORANZA

Il rifiuto di discutere questa interrogazione urgente che ha come unica finalità quella di acquisire informazioni per fare chiarezza su un investimento di 3 milioni di euro dimostra ancora una volta - l’ennesima - la volontà dell’amministrazione di procedere con arroganza e non garantendo ai consiglieri di avere le informazioni necessarie per esercitare a pieno le proprie funzioni. Sulla vicenda della variante Egea prosegue il percorso opaco dell’amministrazione comunale, che prima non ha informato il consiglio delle lettere scambiate con l’azienda e oggi si rifiuta di discutere questa interpellanza. Agli albesi spetta il giudizio su questo atteggiamento.