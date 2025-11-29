 / Attualità

Attualità | 29 novembre 2025, 13:27

Alba: prorogata di una settimana la scadenza per le domande di contributo alle associazioni

Per consentire a tutte le associazioni di avere qualche giorno in più per la presentazione delle domande, la scadenza è stata fissata a venerdì 5 dicembre alle 12

Il municipio di Alba

Le associazioni culturali, sportive, di volontariato e le altre associazioni con sede o operatività ad Alba potevano presentare domanda di contributo erogato dall’amministrazione comunale fino alle 12 di venerdì 28 novembre 2025.

Per consentire a tutte le associazioni di avere qualche giorno in più per la presentazione delle domande, la scadenza è stata prorogata a venerdì 5 dicembre 2025 alle 12.

Il termine si riferisce esclusivamente alle domande di contributo e non alla partecipazione agli specifici bandi Cultura, Sport e Volontariato, per i quali la scadenza si chiude il 28 novembre.

Modalità di presentazione delle domande su: https://www.comune.alba.cn.it/it/page/62193

Per informazioni contattare il numero 0173 292346

cs

