Cuneo Vocal Lab: nuovo progetto didattico firmato Rebel Bit

Il gruppo vocale cuneese, conosciuto per il loro stile unico che fonde elettronica, voce e sperimentazione, è pronto a lanciarsi in una nuova avventura didattica nel cuore della provincia Granda.

I Rebel Bit inaugurano un percorso formativo innovativo rivolto a cantanti, musicisti e appassionati di ogni livello che desiderano esplorare le potenzialità della voce in chiave moderna. Il progetto nasce con l’obiettivo di creare uno spazio dinamico ed inclusivo dove tecnica vocale e creatività possano incontrarsi e dare vita a nuove forme di espressione artistica.

Nel laboratorio corale, condotto da Giulia Cavallera docente di canto moderno e membro fondatore del quartetto, non mancheranno momenti di approfondimento sulla costruzione del suono, sull’uso consapevole dei processi vocali e sulla gestione dell’amalgama di gruppo.

Le attività del Cuneo Vocal Lab saranno pensate sia per chi muove i primi passi nel mondo vocale che per chi desidera approfondire aspetti avanzati della vocalità moderna e prenderanno il via il 14 gennaio 2026 con la prima lezione di prova gratuita alle 19 presso il Salone Parrocchiale della Chiesa di Santa Maria della Pieve in Via Fossano n.1 a Cuneo. Questo percorso formativo ed innovativo fa parte di una rosa di attività didattiche promosse da Vocalmente Festival (Fossano) che continua la sua attività in ambito didattico nella sezione Educational.

“Il nostro intento è quello di condividere il modo di vivere la musica e la ricerca sonora all’interno di diversi percorsi di didattica corale facendo rete sul territorio, da sempre uno dei punti cardine del concept di Vocalmente.”

Maggiori dettagli e iscrizioni sul sito www.rebelbitmusic.com e sulle loro pagine social.