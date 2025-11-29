Ripristino strade e impianti sportivi: a Priero un contributo regionale di 60.000 euro

Il Comune di Priero ha ricevuto un contributo di 59.000 euro dalla Regione Piemonte per il ripristino degli asfalti sulle strade comunali. Gli interventi interesseranno principalmente il capoluogo e la frazione Campetto.

Prosegue inoltre il potenziamento e l’ammodernamento degli impianti sportivi situati in località Braia. Grazie ai fondi della Regione Piemonte e della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo è stato completamente rinnovato il manto in erba sintetica del campo da calcio a 7. Sono inoltre iniziati in questi giorni i lavori per l’installazione di una palestra di arrampicata di tipo boulder.

Il boulder (arrampicata su massi) è una disciplina che prevede il superamento di brevi ma intensi passaggi su massi naturali o su pareti artificiali basse, senza l’utilizzo della corda e con il solo ausilio di un materassino di protezione (crash pad). La parete avrà un’altezza massima di 4 metri.

Grazie a un contributo del Ministero dello Sport verranno inoltre installate cinque postazioni cardiofitness, tra cui una struttura per calisthenics, una bicicletta e altri attrezzi per l’esercizio libero. Il calisthenics (calistenia) è una forma di allenamento a corpo libero che utilizza esclusivamente il peso del proprio corpo per sviluppare forza, controllo, mobilità ed equilibrio.

