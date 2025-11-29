Scarnafigi, studenti e comunità uniti in piazza contro la violenza sulle donne [FOTO]

Nella mattinata del 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, gli studenti delle scuole primarie e secondarie di Scarnafigi, insieme ai loro docenti e alla dirigente dell’Istituto Comprensivo di Moretta, Maria Grazia Gosso, hanno partecipato a un appuntamento di riflessione e sensibilizzazione contro la violenza di genere.

In piazza Beccaria, ragazzi e cittadini si sono stretti in un momento condiviso per ribadire l’importanza del rispetto e il rifiuto di qualsiasi forma di violenza.

L’invito alla partecipazione era stato rivolto all’intera cittadinanza, che ha risposto con presenza e coinvolgimento.

Hanno preso parte alla mattinata numerose associazioni locali, il sindaco di Scarnafigi, Riccardo Ghigo, il primo cittadino di Monasterolo, Giorgio Alberione, vari amministratori e il parroco don Marco Bruno, che nel suo intervento ha richiamato l’attenzione su quanto la società odierna presenti ancora forti tracce di maschilismo.

Tra le autorità presenti anche il comandante della stazione dei Carabinieri di Scarnafigi, Silvano Tavella.

Nel corso dell’evento sono state inaugurate tre nuove sedute lungo il viale delle Panchine Rosse, simbolo della lotta alla violenza di genere. Le panchine sono state dedicate a tre vittime emblematiche: Giulia Cecchettin, giovane studentessa uccisa dall’ex fidanzato l’11 novembre 2023; Giulia Tramontano, assassinata nel 2023 mentre era incinta di sette mesi dal compagno; Saman Abbas, ragazza pakistana uccisa nel 2021 in Italia dai suoi familiari dopo contrasti legati a un matrimonio combinato.

Per l’occasione gli alunni hanno anche realizzato una piccola installazione: una fontana adornata con rose rosse preparate dagli stessi scolari, a completamento di un momento partecipato e carico di significato.