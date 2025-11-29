Bene Vagienna: il Natale dell’associazione Amici di Bene tra presepi, mostre della storia della città e appuntamenti di festa

L’associazione culturale “Amici di Bene” del presidente Michelangelo Fessia, anche per questo mese di dicembre propone una serie di appuntamenti di richiamo in vista delle festività natalizie.

Sabato 6 dicembre, alle ore 15.30 a Casa Ravera, in via Vittorio Emanuele 43 vi sarà la presentazione del volume “Araldica della Città di Bene e delle sue Famiglie”, a cura di Attilio Offman, per scoprire tutti i loghi cittadini e delle dinastie che hanno segnato la storia di questo paese. L’opera illustra appunto gli stemmi della Comunità benese e delle Famiglie nobili e notabili che ne fecero parte.

Sabato 13 dicembre, alle 15.30, sempre a Casa Ravera la presentazione della mostra “Presepi di fiaba”, mostra di ceramiche di artisti contemporanei, a cura di Giuse Scalva.

Vi sarà inoltre un’incisione artistica acquerellata alla chiesa di San Gottardo di Bene. Realizzazione di Teresita Terreno. Poi la presentazione delle pubblicazioni “Giovanni Vacchetta: Una passione per Bene, un intellettuale eclettico da Augusta Bagiennorum al Piemonte” e “Una storica famiglia tra medioevo e XX secolo - I principali personaggi della casata Gazzera”. Il tutto deriva da una

raccolta di studi relativi ai convegni tenutisi a Bene Vagienna il 21 ottobre 2023 e il 19 ottobre

2024 e che confluiscono in un unico volume.

Relatori di giornata Gustavo Mola Di Nomaglio e Attilio Offman.

Alle 17.30, alla chiesa di San Bernardino dei Disciplinanti Bianchi di Via Roma 16/bis avverrà l’apertura del presepe 2025 dedicato alla Cattedrale di Mondovì.

La sua realizzazione è stata possibile grazie al volontariato degli Amici di Bene.

Ospite d’onore per l’occasione il Monsignor Egidio Miragoli

Vescovo di Mondovì.

L’occasione sarà caratterizzata da musiche, poesie e canti, a cura della Banda musicale della Città di Bene Vagienna, degli alunni della scuola elementare cittadina e dei cantori di Revello.

Il presepe sarà visitabile nei giorni festivi sino al 24 gennaio 2026 (ricorrenza della Beata Paola Gambara Costa Signora di Bene, Carrù e Trinità).

Alle 18 alla cappella dei Magi di Via XX settembre, 2 “Luci e canti natalizi”. Intrattenimento natalizio con i cantori di Revello.

Domenica 14 dicembre, alle 15.30, nella Chiesa M.V. Assunta in Frazione Podio di Bene Vagienna, verrà inaugurato il presepe meccanico in miniatura, realizzato da Battista Manassero e sarà visibile fino al 6 gennaio 2026.

Da quella data sarà visitabile il sabato dalle 16 alle 18 e domenica dalle 14.30 alle 18.

Sempre domenica 14 alle 16 a Casa Ravera in via Vittorio Emanuele, 43 vi sarà la presentazione dell’Armanac Piemonteis 2026 - Caff & Locali storici di Torino

e dell’omonima Monografia, a cura di Sergio Donna

L’appuntamento è in collaborazione con l’associazione

“Monginevro Cultura” di Torino.

Domenica 21 dicembre alle 8 nel Centro storico di Bene Vagienna l’apertura del Mercatino di Natale e la 150ª Edizione di Augusta Antiquaria.

Domenica 25 gennaio 2026 alle 14 il Corteo storico Contessa di Bene terrà la sfilata nel centro storico

Rievocazione storica, presso le mura del Castello,

dei momenti salienti della vita della Beata Paola,

tra i quali il Miracolo delle Rose.

Visto il successo ottenuto, sono inoltre prorogate fino al 28 dicembre 2025 le seguenti mostre:

Casa Ravera: Meraviglie d’Islanda -Paesaggi tra fuoco, ghiaccio e silenzio, fotografie di Grazia Bertano

Trasparenze e Fragilità - Cristalli e vetri di casa, collezioni di Famiglie piemontesi, a cura di Carlo E. Buffa di Perrero e Roberto Sandri Giachino

Rimangono inoltre aperte – come da programma - fino al 28 dicembre 2025 le seguenti mostre:

Cella della Torre Campanaria della Parrocchiale

Scatto matto - Opere fotografiche di Renata e Nazzareno Grechi

Palazzo Lucerna di Rorà già Oreglia di Novello

Immagini, realtà e sogni - Mostra collettiva di Artisti contemporanei del Circolo degli Artisti di Torino

a cura di Angelo Mistrangelo

L’ingresso alle manifestazioni è libero e gratuito.

Palazzo Rorà:

Giorni festivi 10 – 12 / 15 – 18

sabato pomeriggio 15 – 18

Casa Ravera, Chiesa dei Disciplinanti Bianchi e Cella della Torre Campanaria di Bene

Giorni festivi 10 – 12 / 15 – 18