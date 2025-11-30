Eccellenza al femminile per combattere la violenza: Donne del Vino in raccolta fondi al Museo Borsalino

Una serata all'insegna della solidarietà e dell'eccellenza quella organizzata dalla delegazione piemontese dell'Associazione Donne del Vino presso il Museo Borsalino. L'evento, guidato da Ivana Brignolo Miroglio, presidente della storica Tenuta Carretta di Piobesi d'Alba, ha segnato un momento importante di sensibilizzazione in occasione della settimana dedicata alla Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

L'Associazione Donne del Vino, importante organizzazione enologica femminile con oltre 1000 associate, ha scelto questa piattaforma per dare voce ai valori fondamentali che caratterizzano il suo operato: il rispetto della storia e della tradizione, la ricerca della qualità nei dettagli, e l'aspirazione all'eccellenza a livello internazionale senza perdere il radicamento ai territori di origine.

La location non è casuale: il Museo Borsalino rappresenta perfettamente quella stessa filosofia – la cura della maestria artigianale italiana, il rispetto delle radici locali e la proiezione verso standard internazionali – che anima le donne del settore vitivinicolo piemontese.

L'iniziativa ha rappresentato un'occasione concreta per raccogliere fondi destinati a progetti di contrasto alla violenza di genere, confermando l'impegno dell'associazione nel promuovere non solo l'eccellenza nel mondo del vino, ma anche valori di inclusione, parità e tutela delle donne.