CICLISMO / Nicole Bracco, bis d'oro agli Oscar del Ciclismo: la cuneese eguaglia lo storico record di Rossella Ratto

Venerdì 28 novembre, nella prestigiosa cornice dell'Hotel Principe di Savoia, la "Notte degli Oscar del Ciclismo" ha celebrato le stelle dello sport su due ruote. Tra i premiati, spicca il bis storico di Nicole Bracco, la talentuosa ciclista cuneese classe 2011, incoronata per il secondo anno consecutivo come miglior esordiente d'Italia.

Con questa seconda statuetta, Bracco eguaglia il record di Rossella Ratto, stabilito 18 anni fa, entrando definitivamente nella storia del ciclismo italiano femminile. Un traguardo ancora più significativo considerando che l'atleta cuneese è stata riconosciuta come l'atleta più vincente della stagione 2025 su tutte le categorie in concorso – un primato assoluto che supera tutte le altre discipline rappresentate.

I numeri parlano da soli: 20 vittorie stagionali (19 in assoluto), 7 secondi posti e 1 terzo posto, per un totale di 28 podi su 36 competizioni disputate. Bracco è entrata nella "top five" di classifica ben 31 volte, confermandosi come una forza dominante nella sua categoria. Un percorso che si aggiunge al record già stabilito lo scorso anno come "atleta più giovane della storia del ciclismo italiano ad aggiudicarsi l'Oscar".

La rassegna, condotta da Francesco Pancani (Rai Sport) e Lucia Blini (Sport Mediaset), ha visto la presenza del Presidente del CONI Luciano Buonfiglio e del Presidente della FCI Cordiano Dagnoni. Bracco ha aperto la sfilata delle premiazioni, rappresentando ancora una volta il territorio cuneese sul palcoscenico più importante del ciclismo italiano.

Con questa riconferma, è la terza volta che il team brianzolo SC Cesano Maderno si aggiudica l'Oscar nella categoria, dopo aver vinto già nel 2011 con Martina Alzini (oggi professionista alla COFIDIS Women Team).

Nel prossimo anno, Nicole approccerà la categoria donne allieve (Under 16), dove affronterà atlete di un anno maggiore. Il ciclismo italiano femminile guarda con fiducia al futuro della campionessa cuneese.