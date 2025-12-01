A Gambasca incontro pubblico per prevenire furti e nuove truffe con il luogotenente Patrizio Sau

Mercoledì 3 dicembre alle 21 nel salone Polivalente del Comune di Gambasca, in via Roma 6, si terrà un incontro pubblico dedicato alla prevenzione di furti e tentativi di truffa, episodi che nelle ultime settimane hanno destato crescente preoccupazione nel territorio.

L’amministrazione, del comune della valle Po, ha deciso di promuovere un momento di informazione e sensibilizzazione aperto a tutti i cittadini, considerandolo uno strumento utile per rafforzare la sicurezza collettiva.

A guidare la serata sarà il luogotenente Patrizio Sau, comandante della Stazione dei Carabinieri di Revello, che offrirà indicazioni pratiche e consigli concreti su come riconoscere i raggiri più diffusi e come proteggersi, soprattutto quando si tratta di nuove tecniche utilizzate per colpire le persone più vulnerabili, in particolare gli anziani.

Il luogotenente Sau dialogherà con il sindaco di Gambasca, Mauro Nari, che sottolinea l’importanza dell’iniziativa: “Abbiamo deciso di organizzare nuovamente questo incontro per tutti, e soprattutto per le persone anziane, proprio per il dilagare delle nuove truffe che stanno sempre più colpendo i cittadini. Ci auguriamo una ampia partecipazione, anche dai paesi limitrofi”.

L’appuntamento rappresenta un’occasione utile non solo per ricevere informazioni, ma anche per porre domande direttamente alle Forze dell’Ordine e chiarire eventuali dubbi.

“La sicurezza — afferma il comandante Sau — è una responsabilità condivisa, e la prevenzione è il primo passo per contrastare efficacemente furti e raggiri”.