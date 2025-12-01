Dopo i danni causati dai tir, in riparazione il balcone della casa di Lalla Romano a Demonte

A Demonte si procede con la messa in sicurezza del balcone della casa dove è nata e vissuta la scrittrice e poetessa Lalla Romano.

L'edificio, che si trova subito dopo il curvone che immette in paese, in via Martiri e Caduti per la Libertà, probabilmente il punto più critico della viabilità dell'intera valle, dove decine e decine di volte i mezzi pesanti si sono incastrati, è tra quelli più esposti.

Il balcone, ora rimosso per essere riparato e poi reinstallato, è stato urtato più volte dai mezzi pesanti in ingresso in paese, fino all'ultimo episodio, circa sei mesi fa, quando un tir ha dato un colpo così violento da comprometterne la stabilità.

Il Comune è stato quindi obbligato a rimuoverlo. Verrà rimontato?

Chissà, magari conviene aspettare che ci sia la variante, visto che il semaforo, installato da ormai un anno e mezzo proprio per evitare che i mezzi pesanti si incrocino nella stretta via centrale di Demonte, non sempre viene rispettato.