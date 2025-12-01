Moretta: nuove siepi e alberi lungo il chilometro fiorito

Alcune decine di nuove piantine e arbusti, e una grande quercia andranno a comporre il piccolo bosco che sorge a metà della pista ciclabile Moretta-Villafranca.

Le operazioni sono in corso in questi giorni e rientrano nel progetto del “Chilometro fiorito” promosso dal Comune di Moretta.

L’area verde sorge dove, fino a qualche mese fa, si trovava il vecchio salice piangente, rimosso e sostituito da nuove piante. L’area, punto di sosta per chi percorre la ciclabile “Via delle Risorgive” sull’ex sedime ferroviario nel tratto tra Moretta e Villafranca, è caratterizzata anche da un paio di panchine e da una fontana, installata alcuni ani fa dal Comune.

Il Comune di Moretta aveva ottenuto, per il Chilometro fiorito”, un finanziamento di 25 mila euro dal bando promosso dalla Fondazione CrCuneo “Percorsi di sostenibilità 2024 – Biodiversità e riconnessione con l’ambiente naturale”, che hanno permesso la realizzazione di una lunga siepe fiorita lungo la pista ciclabile dal santuario della Beata Vergine del Pilone fino al confine con il Comune di Villafranca Piemonte.

«Occorrerà un po’ di tempo – spiega il sindaco Gianni Gatti – per apprezzare l’impatto che produrranno centinaia di piante, siepi e arbusti messi a dimora lungo la vecchia linea ferroviaria, oggi diventata una ciclabile, ma sono certo che il risultato che porteranno sarà importante, sia per l’ambiente, che per chi percorre la Via delle Risorgive in termini di ombra e di biodiversità».

Il progetto rientra in una serie di azioni messe in campo in questi anni dall’amministrazione per potenziare le ciclovie del territorio. Ciclovia che proseguirà ora verso Saluzzo, grazie al finanziamento regionale che ha permesso l’acquisizione degli ultimi 14 chilometri dell’ex sedime ferroviario e la sua prossima trasformazione in ciclostrada attraverso le campagne di Moretta, Torre San Giorgio e Saluzzo