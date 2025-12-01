Da Nucetto 3.250 euro alla Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica

Negli scorsi giorni la GSD Val Tanaro ha effettuato una donazione alla Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica ETS di 3.250 euro, raccolti in occasione dell’8ª edizione del “Giro del Castello” di Nucetto.

L’iniziativa, una camminata che ha visto la partecipazione di sportivi e famiglie, ha rappresentato un momento di condivisione e solidarietà, unendo la comunità nel segno della beneficenza e del sostegno alla ricerca scientifica, confermando la vocazione di Nucetto a sostenere cause di grande valore sociale.

“Desidero ringraziare - dice il sindaco Enzo Dho - tutti i volontari delle diverse associazioni e gli sponsor che hanno contribuito all’organizzazione dell’evento, a partire dal GSD Val Tanaro, Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica ETS delegazione Cuneo e dal Circolo Polisportivo Nucettese. Un ringraziamento speciale va a tutti i partecipanti alla camminata, che con la loro presenza hanno reso possibile il raggiungimento di questa importante cifra destinata alla ricerca".



