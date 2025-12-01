 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 01 dicembre 2025, 11:16

Da Nucetto 3.250 euro alla Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica

Il contributo è stato raccolto grazie al “Giro del Castello”

Negli scorsi giorni la GSD Val Tanaro ha effettuato una donazione alla Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica ETS  di 3.250 euro, raccolti in occasione dell’8ª edizione del “Giro del Castello” di Nucetto.

L’iniziativa, una camminata che ha visto la partecipazione di sportivi e famiglie, ha rappresentato un momento di condivisione e solidarietà, unendo la comunità nel segno della beneficenza e del sostegno alla ricerca scientifica, confermando la vocazione di Nucetto a sostenere cause di grande valore sociale.

“Desidero ringraziare - dice il sindaco Enzo Dho - tutti i volontari delle diverse associazioni e gli sponsor che hanno contribuito all’organizzazione dell’evento, a partire dal GSD Val Tanaro, Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica ETS delegazione Cuneo e dal Circolo Polisportivo Nucettese. Un ringraziamento speciale va a tutti i partecipanti alla camminata, che con la loro presenza hanno reso possibile il raggiungimento di questa importante cifra destinata alla ricerca".

 

Arianna Pronestì

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium