Somano celebra 18 anni di serate danzanti: un omaggio alla comunità e alla progettualità di Aldo Coppi

Si è celebrato un importante traguardo a Somano: sabato 29 novembre nel salone polivalente "Michele Ferrero" si sono festeggiati i primi 18 anni delle serate danzanti gestite dalla Pro Somano.

Nell'occasione è stato anche ricordato Aldo Coppi che fu il presidente della Pro Somano di quel periodo.

Il sindaco Alessandro Drocco è tornato indietro nel tempo: "Aldo e la moglie Manuela si stabilirono a Somano, provenienti dalla Svizzera, negli anni novanta ed entrarono subito nelle simpatie di tutti per la loro disponibilità e cortesia. Collaborarono nelle varie iniziative del paese e Aldo da presidente fu molto attivo nell'organizzazione degli eventi e nel proporne di nuovi, coinvolgendo anche amici svizzeri. Le serate danzanti hanno anche il pregio, oltre a divertire gli appassionati del ballo liscio, di contribuire a far conoscere il nostro paese. Per tutto questo desidero ringraziare gli amici della Pro Somano che tutti i sabati, da settembre a giugno, organizzano le serate danzanti, prendendosi cura del salone polivalente, mantenendolo pulito, ordinato ed efficiente".