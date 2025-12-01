 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 01 dicembre 2025, 09:01

Somano celebra 18 anni di serate danzanti: un omaggio alla comunità e alla progettualità di Aldo Coppi

Nel salone Michele Ferrero la Pro Somano ha festeggiato un traguardo storico. Il sindaco Alessandro Drocco ricorda l’impegno dell'ex presidente del sodalizio e il valore delle iniziative che hanno fatto crescere il paese

Somano celebra 18 anni di serate danzanti: un omaggio alla comunità e alla progettualità di Aldo Coppi

Si  è celebrato un importante traguardo a Somano: sabato 29 novembre nel salone polivalente "Michele Ferrero" si sono festeggiati i primi 18 anni delle serate danzanti gestite dalla Pro Somano. 

Nell'occasione è stato anche ricordato Aldo Coppi che fu il presidente della Pro Somano di quel periodo. 

Il sindaco Alessandro Drocco è tornato indietro nel tempo: "Aldo e la moglie Manuela si stabilirono a Somano, provenienti dalla Svizzera, negli anni novanta ed entrarono subito nelle simpatie di tutti per la loro disponibilità e cortesia. Collaborarono nelle varie iniziative del paese e Aldo da presidente fu molto attivo nell'organizzazione degli eventi e nel proporne di nuovi, coinvolgendo anche amici svizzeri. Le serate danzanti hanno anche il pregio, oltre a divertire gli appassionati del ballo liscio, di contribuire a far conoscere il nostro paese. Per tutto questo desidero ringraziare gli amici della Pro Somano che tutti i sabati, da settembre a giugno, organizzano le serate danzanti, prendendosi cura del salone polivalente, mantenendolo pulito, ordinato ed efficiente".

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium