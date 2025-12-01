Vicoforte consegna la Costituzione ai diciottenni

Sabato 13 dicembre alle 10.30 nella sala polifunzionale – in via Al Santuario presso gli edifici scolastici - saranno consegnate le borse di studio agli studenti vicesi della scuola secondaria di primo grado di Vicoforte che hanno conseguito ottimi risultati finali nell’anno scolastico 2024/2025.

"La premiazione dei migliori risultati scolastici e la consegna della Costituzione ai neo diciottenni vuole essere un’occasione di stimolo all’impegno nello studio, alla lettura ed a comprendere l’importanza di coloro che mettono parte del proprio tempo libero a disposizione della comunità in cui vivono - spuega il sindaco, Gian Pietro Gasco -. Tutto questo deve consentire, soprattutto ai neo diciottenni, spazi di riflessione sul loro impegno che da cittadini maturi dovranno prestare in futuro".

Seguirà la consegna della Costituzione, con l’omaggio di un libro, ai giovani Vicesi che nel 2025 hanno raggiunto la maggiore età. Alla cerimonia parteciperanno i rappresentanti del Consiglio Comunale dei Ragazzi, della Consulta dei Giovani e dei volontari che prestano servizio in diversi settori: protezione civile, biblioteca e volontariato civico. Sono ovviamente invitati anche i Consiglieri comunali e tutti di cittadini che desiderano partecipare.