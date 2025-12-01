Grande attesa a Bra per la “Festa di Natale Senior” del 16 dicembre

La città di Bra si prepara a celebrare il Natale con un appuntamento dedicato ai cittadini senior: la “Festa di Natale Senior”, un pomeriggio pensato per condividere auguri, sorrisi e momenti di allegria. L’evento si terrà martedì 16 dicembre, con ritrovo a partire dalle ore 15.00, presso la sala conferenze “G. Arpino”.

Il programma della giornata prevede musica, balli e tanto divertimento grazie all’animazione di Tiziana e Pierino, protagonisti del pomeriggio festoso. L’iniziativa offrirà un’occasione preziosa per stare insieme e vivere lo spirito natalizio in un clima di serenità.

Alla festa interverranno anche rappresentanti dell’amministrazione comunale: Giovanni Fogliato, sindaco di Bra, e Lucilla Ciravegna, assessore alle politiche sociali.

L’ingresso è gratuito, a conferma della volontà della città di rendere la manifestazione accessibile a tutti coloro che desiderano partecipare.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ARCI Bra, in via Audisio 5, oppure telefonare allo 0172/245901.