Piazza Foro Boario si accende di magia e tradizione: venerdì l'evento che dà il via agli eventi natalizi di Cuneo

Tornano luci, colori, profumi e atmosfere che segnano l’inizio del periodo più atteso dell’anno: il Natale.

Open Baladin Cuneo, insieme ad ATL del Cuneese e Coldiretti Cuneo, annuncia con entusiasmo la nuova edizione di Open Christmas, l’evento che negli ultimi anni è diventato un appuntamento imprescindibile per famiglie, visitatori e residenti.

L’iniziativa si svolgerà venerdì 5 dicembre, a partire dalle ore 16, nella cornice suggestiva di Piazza Foro Boario, che per una giornata verrà trasformata in un incantevole villaggio natalizio animato da attività, degustazioni, musica e momenti di solidarietà.



Una piazza che si accende di magia e tradizione

Nel pomeriggio, ogni angolo della piazza prenderà vita grazie a un programma ricco e variegato. I più piccoli saranno protagonisti grazie ai laboratori natalizi a cura di Coldiretti, pensati per stimolare creatività, manualità e spirito di condivisione.

Immancabile la tradizionale carrozza trainata da cavalli con a bordo Babbo Natale, pronta a regalare un momento speciale ai bambini che vorranno incontrarlo e scattare con lui una foto ricordo.

Per tutta la durata dell’evento, i partecipanti potranno godere dei simboli più dolci del Natale: zucchero filato, cioccolata calda e l’immancabile beer brulè, la versione natalizia della birra artigianale, scaldata e speziata per celebrare la stagione invernale. A rendere l’atmosfera ancora più autentica saranno i Castagnari di Roccavione, custodi di un’antica tradizione locale, che offriranno castagne calde e profumate.

A fare da colonna sonora, l’animazione musicale di Palcoscenico Performing Arts Center, che contribuirà a ricreare un’atmosfera festosa e coinvolgente, fatta di performance artistiche, musica dal vivo e momenti scenici dedicati al pubblico.



La letterina a Babbo Natale: un gesto semplice che fa brillare gli occhi

Novità del 2025 un appuntamento amato sia dai bambini sia dagli adulti: la cassetta delle lettere di Babbo Natale, posizionata presso lo IAT di Cuneo.

Qui tutti potranno imbucare la propria letterina, condividere desideri, speranze e piccoli sogni. Un’iniziativa simbolica che unisce la comunità e dà voce alla parte più genuina e sincera del Natale.



Pacchi natalizi solidali: un regalo che sostiene la cultura

Tra le proposte più significative dell’evento ci sono i pacchi natalizi solidali, disponibili al costo di 20 €. Realizzati grazie alla collaborazione tra Open Baladin, Coldiretti Cuneo e ATL del Cuneese, contengono prodotti locali di valore superiore al prezzo di acquisto, rendendoli un dono conveniente e allo stesso tempo significativo.

L’intero ricavato della vendita sarà devoluto all’Associazione Palcoscenico Performing Arts Center di Cuneo, realtà che da anni opera sul territorio con un’intensa attività culturale, formativa e artistica rivolta a bambini, giovani e adulti. Scegliere un pacco solidale significa quindi contribuire concretamente alla crescita culturale della comunità, sostenendo iniziative che promuovono creatività e inclusione.

I pacchi sono già prenotabili presso Open Baladin. Inoltre, grazie all’acquisto, ogni partecipante avrà la possibilità di accendere uno dei 130 alberi di Natale allestiti in Piazza Foro Boario: un gesto simbolico che permette di rendere la città ancora più luminosa, calda e accogliente durante tutto il periodo delle feste.

Alle ore 18:30 è previsto il "momento ufficiale", alla presenza delle autorità, con la simbolica accensione simultanea degli alberelli.

Un invito a celebrare insieme lo spirito natalizio

Open Christmas 2025 si propone come un momento di incontro e condivisione, un’occasione per riscoprire tradizioni, sapori e valori che il Natale porta con sé. L’invito è rivolto a tutti: famiglie, bambini, giovani, turisti e residenti.

Divertimento, gusto, cultura e solidarietà si intrecciano in un’unica giornata pensata per regalare emozioni e per accendere, nel cuore della città, quella scintilla speciale che solo il Natale sa dare.

