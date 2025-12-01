Il Partito Liberaldemocratico della Provincia di Cuneo elegge segretario Marco Anselmo

Si sono tenuti mercoledì 26 novembre i lavori del primo congresso provinciale del Partito Liberaldemocratico di Cuneo.

Alla presentazione della mozione del candidato e ai contributi degli iscritti al partito, è seguita l'elezione di Marco Anselmo a segretario provinciale del Partito Liberaldemocratico della Provincia Granda.

Insieme al Segretario, il Congresso ha eletto la Direzione Provinciale, i cui membri sono Alexandra Casu, Francesco Hellmann (che assume anche l’incarico di vice-segretario), Gianpaolo Benevento e Umberto Bellotti.

Presente al congresso la Segretaria Regionale del PLD Piemonte Barbara Baino.

Appena eletto, Anselmo, molto emozionato, ha dichiarato: "Sono onorato di essere stato eletto segretario provinciale del Partito Liberal Democratico. Ringrazio iscritti e sostenitori per la fiducia. Assumo questo ruolo con senso di responsabilità, con l’impegno a lavorare in modo trasparente e a rafforzare il dialogo con i territori. Nei prossimi giorni avvierò un percorso di ascolto per definire insieme le priorità del nostro lavoro. Grazie a tutti per il sostegno”.

