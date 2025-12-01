Le classi terze e quarte dell’ITIS Rivoira approfondiscono il funzionamento dell'Unione Europea

All’ITIS Rivoira un pomeriggio dedicata all’Europa: la conferenza di APICE con Denise Arneodo.

Le classi terze e quarte dell’ITIS Rivoira di Verzuolo “IIS Denina” hanno partecipato, nel pomeriggio del 24 novembre, ad una conferenza riguardante il funzionamento dell’Unione Europea. L’iniziativa, organizzata da APICE (Associazione Per l’Incontro delle Culture in Europa) e condotta da Denise Arneodo, ha fornito agli studenti un quadro aggiornato sulle dinamiche istituzionali dell’UE e sul ruolo della sovranazionalità nel processo decisionale.

Durante l’incontro, la Arneodo ha illustrato come l’Unione eserciti competenze che spaziano dalla tutela dei diritti fondamentali alla politica economica, fino alla sicurezza e alla protezione ambientale.

Questi ambiti, ha spiegato, rappresentano il cuore della cooperazione europea, concepita per garantire stabilità interna e capacità di risposta alle sfide globali, tra cui quelle ambientali.

Una parte centrale della conferenza è stata dedicata ai criteri di adesione all’Unione Europea. La relatrice ha sottolineato come il percorso di integrazione richieda il rispetto rigoroso di principi essenziali: istituzioni democratiche solide, stato di diritto, tutela dei diritti umani e un’economia di mercato funzionante. Senza il soddisfacimento di tali requisiti, nessun Paese candidato può condividere responsabilità e benefici con gli attuali Stati membri.

Successivamente, sono state analizzate diverse tematiche sociali, valutando la posizione dell’UE su ciascuna e sviluppando il pensiero critico degli studenti attraverso dati ufficiali e politiche internazionali già attuate.

L’iniziativa ha offerto agli studenti un’occasione concreta per confrontarsi con temi di attualità internazionale. L’incontro ha rafforzato la comprensione delle dinamiche europee e del loro impatto sulla vita quotidiana, stimolando al tempo stesso una riflessione più ampia sul futuro del progetto comunitario.