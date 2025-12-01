AIDO: c'è fermento alla sezione provinciale di Cuneo

Grazie all'ospitalità del Gruppo Intercomunale AIDO di Ceva del presidente Massimo Sasso e la disponibilità dell'amministrazione cebana, nella splendida cornice della Sala Consigliare si è svolto sabato 29 novembre 2025 il Consiglio Direttivo della Sezione Provinciale di Cuneo ben coordinato da Enrico Giraudo numero uno della realtà di coordinamento associativo della "Granda".

Nel corso del partecipato ritrovo associativo dove è stato presentato il "gruppo giovani" ulteriore opportunità di crescita per meglio diffondere cultura ed informazione al "dono", è emerso l'indubbio dinamismo ed impegno dell'organizzazione di volontariato reso evidente grazie anche ai tanti Gruppi Intercomunali diffusi sulla provincia di Cuneo che con una significativa raccolta di nuove adesioni a quel SI' alla vita importante e prezioso hanno ancora una volta regalato una speranza ai tanti pazienti in lista d'attesa per un trapianto (8.366 al 01.12.2025 dato SIT).

Tante e differenti le iniziative che in modo diretto AIDO Sezione Provinciale di Cuneo ha messo e metterà in campo per amplificare quell'opera d'informazione e sensibilizzazione ad un gesto generoso, altruista, d'amore verso gli altri, ad iniziare dal recente corso di formazione svoltosi a Vicoforte in collaborazione con il Coordinamento Regionale delle Donazioni e dei Prelievi di Organi e Tessuti - Piemonte e Valle d'Aosta, un autentico successo che ha permesso di trasmettere una cultura utile a chiarire dubbi e perplessità ad una nutrita squadra di volontari ora pronti a dar corso ad un lavoro capace e professionale.

Sul nuovo anno tante e differenti le iniziative che grazie alla collaborazione con la Provincia di Cuneo, di diversi Comuni ed il supporto della Fondazione CRC, sempre attenta ad azioni d'utilità sociale, si concretizzeranno per festeggiare i 50 anni d'attività (1976/2026), un'occasione utile a stimolare ulteriormente quell'adesione preziosa e fondamentale per la comunità tutta.

"Il termine che abbiamo fatto nostro è squadra" - dice con grande enfasi il presidente Giraudo - "perchè è proprio grazie alla squadra che si raccolgono i risultati di maggior peso e significato e se è vero che l'obbiettivo che ci eravamo posti, di superare le 20.000 adesioni (ad oggi 21.728), le opposizioni anche sulla ns. bella provincia, su un numero di 247 comuni attivi, sono pari al 32.4% ed ancora tanto il lavoro da fare con l'impegno necessario: in AIDO Sezione Provinciale di Cuneo visto il tanto nostro credo, siamo pronti, certi che le istituzioni che sino ad oggi sono state al nostro fianco proseguiranno un percoso sinergico fondamentale per azzerare le liste d'attesa per un trapianto".