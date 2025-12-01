Ultima apertura AVIS del 2025 a Borgo San Dalmazzo: un invito alla donazione natalizia

Nella mattinata di giovedì 4 dicembre l’Avis di Borgo San Dalmazzo, situato in Piazza dell’Abbazia 6, aprirà le porte ai suoi donatori per l’ultima apertura della sala prelievi del 2025.
La neo presidente della sezione, insieme a tutto il direttivo, rivolge un sentito invito a tutti i donatori a rispondere numerosi a quest’ultima chiamata dell’anno.
“È un’ottima occasione per farsi un bel regalo in vista di Natale: regalarsi la gioia di donare”.
Si ricorda che la prenotazione è obbligatoria al numero 0171642291.
L’AVIS di Borgo San Dalmazzo ringrazia anticipatamente tutti coloro che risponderanno all’appello, rinnovando il proprio impegno per la salute e la solidarietà nel 2026.