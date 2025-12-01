Alba Cheers: i Titans brillano alle finali di Göteborg del Nordic All Level Championship

La trasferta a Göteborg si è conclusa con esiti importanti per Youth Titans e Young Titans, impegnati nel primo appuntamento internazionale della stagione 2025/26. Dopo la giornata preliminare, utile per raccogliere indicazioni e affinare gli esercizi, entrambe le formazioni sono tornate in pedana per la finale del Nordic All Level Championship, presentando routine più solide e tecnicamente più curate.

Nella categoria U16 Level 2, le Youth Titans hanno conquistato il terzo posto, risultato che conferma la buona base mostrata in semifinale e la capacità del gruppo di consolidare la propria performance nel momento decisivo.

Gli Young Titans, impegnati nella categoria U18 Coed Level 4, hanno chiuso la finale in prima posizione, ottenendo due riconoscimenti di rilievo: il Summit Bid, il quarto consecutivo per il team, e il The European Summit Bid, risultando a tutti gli effetti uno dei team più performanti della competizione.

Il percorso delle due squadre nelle fasi preliminari, aveva visto entrambe le formazioni chiudere al primo posto nelle rispettive categorie, offrendo una base utile per la giornata conclusiva, che ha visto in pedana esercizi quasi perfetti, macchiati solo da alcune sbavature nel finale.

Questi risultati avviano alla grande la stagione Next Up Now, che porterà Alba Cheer Titans a competere esclusivamente fuori dall’Italia, attraversando l’Europa da nord a sud. Il debutto in Svezia rappresenta quindi il primo tassello di un calendario internazionale, volto a consolidare la presenza delle squadre albesi nei principali palcoscenici del cheerleading europeo.